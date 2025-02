Juventus, scoppia la bomba: la decisione della società / News

Il calciomercato della Juventus passerà dalle cessioni? Forse sì…

La Juventus sta lavorando in vista della prossima stagione, anche se il campo deve ancora stabilire il destino della classifica della Serie A. Ragione per cui i bianconeri, sotto sotto, stanno comunque provando a pianificare quelle che potrebbero essere le prossime mosse. Non solo per quel che riguarda le entrate, ma anche e soprattutto per quel che concerne le possibili uscite. Ebbene, la bomba di cui abbiamo parlato nel titolo riguarda proprio questo: ossia chi è che potrebbe andare via l’anno prossimo. E con le sorprese che in tal senso potrebbero essere diverse. A quanto pare, infatti, alcuni dei punti fermi (o presunti tali) potrebbero essere messi in discussioni da parte della società che, da alcuni cartellini, potrebbe ricavare diversi soldi. E allora, a fare ordine, ci proviamo noi. Svelandovi – con una lista di grafiche dettagliate – chi rischia seriamente dire addio a fine stagione: iniziamo a scorrere la lista insieme <<<