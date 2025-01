Juve, Nico Gonzalez: “Pareggiare tante partite non è una crisi”

Al termine della partita contro l'Atalanta l'attaccante della Juve Nico Gonzalez è intervenuto in conferenza stampa: le sue parole

Al termine della partita contro l’Atalanta l’attaccante della Juve Nico Gonzalez è intervenuto in conferenza stampa: “Quale crisi? Non è una crisi pareggiare tante partite. Oggi siamo andati avanti, abbiamo lottato, combattuto, speriamo che da oggi fino a fine stagione continuiamo a dimostrare come fatto oggi. A nessuno piace pareggiare tante partite. Oggi abbiamo fatto una grande partita, la strada è quella giusta. Per aiutare la squadra faccio tutto. Quando sono in campo mi piace essere un po’ pazzo ma sempre positivo. Mi piace troppo di più aiutare la squadra, quella è la cosa più importante per essere sempre uniti. Abbiamo portato un punto a Torino e sono contento”.

Juve, le parole di Nico Gonzalez

Sulle indicazioni di Motta: “Ho giocato di punta, da centrocampo, da terzino. Io posso fare uno contro uno. Oggi ho aiutato la squadra, gli ho dato la mano e penso che abbiamo fatto bene”. Chiosa finale sulla prossima partita: “Contro il Milan sarà dura. Già abbiamo giocato 10 giorni fa contro di loro. Quello che abbiamo dimostrato oggi è che dobbiamo ancora lottare. È stato un risultato positivo, chi ci vive da fuori vede tanti pareggi ma un punto conta anche”.