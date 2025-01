Juve, Nico Gonzalez: “Per Motta giocherei anche in porta”

Le parole dell'attaccante argentino della Juve Nico Gonzalez nel pre partita del derby della Mole contro il Torino

Intervenuto nel pre partita della sfida contro il Torino l’attaccante della Juve Nico Gonzalez ha detto: “Come vivo il primo derby? Sono contento. non vedo l’ora di iniziare la partita. Dobbiamo pensare a dimostrare e a combattere, vogliamo il risultato positivo. Il mio ruolo da centravanti? Io sono pronto, se il mister mi dice di fare il portiere faccio anche quello. Per la squadra faccio tutto, ricopro qualsiasi ruolo. La difesa del Torino? È forte, ma oggi cercherò di fare più danni possibile alla squadra avversaria”.