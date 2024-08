Juve NG, Savona: “Spero di restare in prima squadra”

Le parole del giocatore della Juve Savona al termine dell'amichevole: "Danilo, Cambiaso, Locatelli e Gatti mi stanno aiutando molto"

Al termine dell’amichevole contro la Prima squadra il giocatore della Juve Next Gen Savona ha detto: “La speranza di restare in prima squadra c’è sempre, ho fatto la preparazione e il ritiro con il gruppo e sono molto felice di come sono andate le cose. Il ritiro con la squadra è stata una bellissima esperienza: penso che nel caso in cui dovessi fare la spola tra Prima Squadra e Next Gen, non avrò grandi problemi di gestione – verrà da sé”.

Juve, le parole di Savona

“Danilo, Cambiaso, Locatelli, Gatti e in generale tutti mi stanno dando dei consigli durante ogni allenamento. Aver giocato contro di loro oggi, in un contesto con così tanto pubblico, è una grande emozione: è il sogno di qualsiasi bambino. Aver lavorato con mister Thiago Motta è una spinta incredibile, riesce a dare consigli a tutti e a mettere a proprio agio ogni genere di calciatore. Sarà difficile trovare un posto in Prima Squadra, ma ci proverò: il mio obiettivo è quello di restare con loro il più a lungo possibile“, ha concluso.