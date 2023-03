Juve Next Gen-Vicenza 1-2: i veneti vincono il primo atto nel finale

La squadra di mister Brambilla ha perso all'Allianz Stadium la gara di andata della finale di Coppa Italia di Serie C. Il ritorno ad aprile

redazionejuvenews

Serata amara allo Stadium per la Next Gen, che ha perso 2-1 con il Vicenza nella finale di andata della Coppa Italia di Serie C. La sintesi a cura del sito ufficiale della Juventus: "Gara che inizia con le squadre piuttosto contratte, attente, nella fase iniziale, a non subire. Il primo squillo della partita è bianconero: dopo 5 minuti, Iocolano pennella in area da sinistra una bella punizione, su cui tutto solo salta Stramaccioni, che da buona posizione non inquadra la porta. Al 12' Soulè inventa un filtrante splendido per Pecorino, che cerca l'uncino da sotto a superare il portiere vicentino in uscita, ma non riesce a segnare. Delusione che dura comunque molto poco, perché Emanuele è in off-side.

Passano i minuti e il Vicenza cresce: ci sono due interventi fenomenali di Crespi da mettere a referto, nel giro di poco tempo, al 18' e al 20': il primo su una botta al volo di Ronaldo, il secondo su un colpo di testa ravvicinato di Ferrari, sul quale l'estremo bianconero si inventa un tuffo davvero pazzesco e toglie letteralmente la palla dalla porta. Sono gli unici due squilli della squadra ospite, sostenuta questa sera da molto pubblico nel settore ospiti, a completare un Allianz Stadium che offre davvero un bel colpo d'occhio, degno di una finale. La prima frazione scorre senza ulteriori sussulti per molto tempo, con il Vicenza a cercare di fare gioco, la Juve a tenere bene gli spazi senza rinunciare a ripartire in velocità. Al 39' il primo vero break della partita, passano gli ospiti: cross di Ronaldo da destra, in area c'è in agguato Ierardi, la palla carambola su Stramaccioni che cerca di anticiparlo ed entra in porta.

Cinque minuti dopo, la reazione Juve: cross di Savona da destra, si coordina in area Iling-Junior che gira di testa, palla fuori di poco.

La Juve va al riposo sotto di un gol, ma non doma: lo conferma il rientro arrembante dei bianconeri, che impattano la partita al 47'. Punizione dalla mattonella di Soulé che si incarica della battuta, la parabola incoccia la traversa, ma lì in agguato c'è Iling-Junior, che colpisce di testa e fa esplodere l'Allianz Stadium. La partita si stappa, la Juve corre sulle ali del gol segnato e al 58' Samuel semina il panico in area vicentina, per concludere l'azione personale con un tiro-cross parato da Iacobucci, il Vicenza dal canto suo si fa pericoloso soprattutto con Ronaldo, che prima impegna Crespi, pochi minuti dopo il gol bianconero, da fuori, e poi sfiora il palo su punizione (57').

Nell'ultima mezz'ora i ritmi si abbassano, le conclusioni pericolose iniziano a scarseggiare, fatta eccezione per una sventola di Stoppa da lontano all'86', fuori di poco: l'impressione è che le squadre si accontentino del pari. Così non è, però: il Vicenza passa, proprio nei minuti finali, con un gran gol di Jimenez, che da posizione defilata al limite dell'area a destra insacca nel sette opposto. La Juve risponde subito, con una traversa clamorosa, colpita da Pecorino alla ripresa del gioco, ed è l'ultimo sussulto. Finisce due a uno per gli ospiti ma nulla è ancora perduto: appuntamento ad Aprile, a Vicenza".