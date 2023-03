Juve, il ricordo della Coppa Italia vinta dall’Under 23 nel 2020

In attesa della finale di andata di Coppa Italia di Serie C tra Next Gen e Vicenza, il club bianconero ha ricordato il trionfo di 3 anni fa

redazionejuvenews

Questa sera alle 20:30 all'Allianz Stadium la Juventus Next Genaffronterà il Vicenzanella finale di andata di Coppa Italia di Serie C. La squadra di Brambilla, dopo la sconfitta in campionato, è pronta a tuffarsi nel match contro i biancorossi, con l'obiettivo di conquistare il trofeo. In attesa della partita, sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha voluto ricordare la vittoria del 2020.

Il ricordo: "Oggi scriviamo la storia un'altra volta. La Juventus Under 23, nella finale di Cesena, vince il suo primo trofeo, al suo secondo anno di storia: la Coppa Italia di Serie C. Un percorso lungo e tortuoso quello di coppa, cominciato lo scorso agosto, e chiuso con l'urlo di gioia di una squadra che ha saputo crescere e soffrire quando necessario, ma soprattutto ha saputo capire i momenti, facendo valere tutte le sue qualità, presentandosi alla finale con maturità e consapevolezza rinnovate. Il 2-1 inflitto alla Ternana a Cesena, firmato Brunori e Rafia, è lo specchio del lavoro di tutta la società, è anche la vittoria di un progetto e di un'idea. La Coppa Italia di Serie C è della Juventus Under 23.

Si apriva così il match report della prima grande vittoria della storia targata Next Gen. Che allora si chiamava Juventus Under 23. Una vittoria emozionante, in rimonta, al termine di una partita incredibile...".