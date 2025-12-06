NEXT GEN| Il mister sulla gara di domani:”Dovremo fare una partita vera”

Durante la consueta conferenza stampa nel giorno di viglia della gara contro il Guidonia Montecelio, l’allenatore della Juventus Next Gen si è soffermato sul match di domani. In particolare Massimo Brambilla, ha voluto evidenziare il grande inizio di stagione degli avversari e ha messo in guardia i suoi ragazzi. Servirà una grande prestazione da parte di tutti i suoi giocatori per portare a casa un risultato positivo. Di seguito il suo commento:

“Adesso abbiamo davanti tre partite in cui dovremo cercare di tirare fuori il massimo possibile. La prima, contro il Guidonia Montecelio, è quella più importante perché è quella che dovremo affrontare per prima. Affronteremo una squadra solida che sta facendo un campionato di alto livello anche dal punto di vista dei risultati, dato che sono quarti. Sono una squadra che subisce pochi gol, composta da giocatori esperti, che si sono calati in questo campionato nella maniera giusta e stanno dimostrando di valere pienamente quel posto in classifica. Per questo motivo, dovremo fare una partita vera, una partita fatta bene sotto tutti i punti di vista”. Così mister Brambilla sulla gara di domani.