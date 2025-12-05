NEXT GEN| Guidonia Montecelio-Juventus Next Gen, dove seguire il match

Scopriamo dove sarà possibile seguire la gara Guidonia Montecelio-Juventus Next Gen. I bianconeri scenderanno in campo domenica alle ore 12:30.

La Juventus Next Gen si prepara alla prossima gara di campionato che la vedrà avversaria del Guidonia Montecelio. La gara si disputerà allo stadio “Città dell’aria”, calcio d’inizio previsto per le ore 12:30.

I ragazzi di mister Brambilla, arrivano alla gara di domenica, reduci dalla vittoria casalinga contro il Perugia con il risultato di 1-0. I bianconeri al momento si trovano al tredicesimo posto in classifica con 18 punti guadagnati.

Dall’altra parte, la rivelazione di questo campionato, ovvero il Guidonia Montecelio. Quest’ultima sta sorprendendo tutti a suon di ottime prestazioni e risultati. In questo momento si trova in quarta posizione, con ben 24 punti.

Dove seguire la gara in tv

La Juventus, tramite il proprio sito Internet, ha comunicato dove e come vedere la gara in programma domenica 7 dicembre alle ore 12:30.

“La sfida tra Guidonia Montecelio e Juventus Next Gen, valida per la 17ª giornata del Girone B di Serie C, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go”.