Juve, tutti i calciatori passati dalla Next Gen alla prima squadra

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota con la lista di tutti i calciatori passati dalla seconda squadra bianconera, la Next Gen, alla rosa guidata da Max Allegri. Ecco il comunicato: "Fabio Miretti, Nicolò Fagioli, Matias Soulé, Samuel Iling-Junior ed Enzo Barrenechea, passando per la Juventus Next Gen, sono divenuti, ognuno con il suo percorso, parte integrante della Prima Squadra.