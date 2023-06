News Juve | Allegri resta e cambia tutto: ecco cosa vuole fare

Nonostante tutto Allegri resterà l'allenatore della Juve: in vista della prossima stagione Max è pronto a rivoluzionare la formazione

Risultati deludenti, prestazioni non altezza e tifosi sui social scatenati: nonostante tutto e tutti la Juve ha deciso di confermare Massimiliano Allegri. L'allenatore italiano dopo aver rifiutato la maxi offerta dall'Arabia Saudita sarà ancora sulla panchina bianconera, pronto a riportare la Vecchia Signora a competere per lo scudetto. Nell'incontro avuto in settimana con il direttore sportivo Manna oltre alle prossime mosse sul mercato Allegri ha parlato anche di una possibile rivoluzione: Max è pronto a cambiare modulo.