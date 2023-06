Juve, il Genoa su Miretti: i bianconeri dicono ‘no’ al prestito

Il Genoa piomba su Miretti ma la Juventus al momento ha rimandato l'offerta al mittente anche se non sono esclusi colpi di scena

Come riportato da Gianluca Di Marzio il Genoa sta puntando Fabio Mirettiper il suo ritorno in Serie A. Il club rossoblù ha chiesto di portarlo a Genova con la formula del prestito.