Juve Next Gen, Valdesi ceduto al Giugliano

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche della cessione di Valdesi.

Il sito ufficiale della Juventus Next Gen ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “È ufficiale la cessione a titolo definitivo di Andrea Valdesi al Giugliano Calcio 1928. Proseguirà in Campania, dunque, la carriera del classe 2004, dove aveva già giocato in prestito negli ultimi sei mesi della stagione 2023/2024 totalizzando 10 presenze. Andrea saluta la Juventus dopo sei anni. Bianconero dall’estate del 2018, Valdesi ha giocato 26 partite nella Primavera del Club, tenendo in considerazione tutte le competizioni, trovando anche il suo primo e unico gol con la nostra maglia e 6 in Next Gen, le prime tra i professionisti. In bocca al lupo per il futuro!”.