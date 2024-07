Juve Next Gen, ufficiale Quattrocchi: il comunicato

La Juve ha ufficializzato l'acquisto di Quattrocchi dall'Estudiantes: il classe 2004 andrà a giocare in Next Gen

Con un comunicato ufficiale la Juve ha annunciato un nuovo acquisto per la squadra Next Gen. Ecco le parole del club bianconero: “Arriva dall’Argentina, dall’Estudiantes nello specifico. Stiamo parlando di Juan Ignacio Quattrocchi, classe 2004 che da oggi è un nuovo giocatore della Juventus Next Gen con la quale ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029“.