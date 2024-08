Juve Next Gen, UFFICIALE: Minelli a titolo definitivo al Giugliano

La Juve ha ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo di Minelli al Giugliano: il comunicato del club bianconero

La Juve Next Gen ha ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo di Alessandro Minelli al Giugliano. Ecco il comunicato: “La carriera di Alessandro Minelli prosegue al Giugliano, squadra campana che milita nello stesso girone dei bianconeri in Serie C, dove il giocatore passa a titolo definitivo”.

