Juve Next Gen, UFFICIALE: Cerri in prestito alla Carrarese

“L’attaccante romano è uno dei tanti ragazzi cresciuti nelle giovanili bianconere: arrivato a Torino nel 2019 dopo un’esperienza a Pescara, Cerri ha vestito prima la maglia dell’Under 17, passato poi in Primavera e approdato infine nella Juventus Next Gen con cui ha giocato complessivamente 61 partite, raccogliendo 13 gol e due assist. Nella passata stagione per Cerri c’è stato modo anche di esordire in prima squadra: approfittando della contemporanea assenza di Dusan Vlahovic e Moise Kean, il classe 2003 è stato convocato dalla Juventus nel match casalingo di Serie A contro l’Udinese del 12 febbraio e schierato poi in campo negli ultimi sei minuti di partita. Nella prossima stagione invece tutto pronto per l’avventura in Toscana con la Carrarese: in bocca al lupo Leonardo!”, ha concluso il club bianconero.