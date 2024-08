Filipponi: “L’anno scorso la Juve Next Gen era una meraviglia”

Sergio Filipponi ha parlato della seconda squadra della Juventus: per il dirigente, la scorsa Next Gen sarebbe stata un fiore all'occhiello

Intervistato a Tmw Radio, Sergio Filipponi, direttore sportivo della Carrarese, ha parlato della Juventus Nex Gen in merito all’argomento seconde squadre. Ecco le sue parole: “Io sono per le seconde squadre, anche se non lo sono tutti. Io guardo in ottica di Nazionale e della crescita delle seconde squadre. La Juventus lo scorso anno era una meraviglia. Lo scorso anno i bianconeri sono partiti male la prima parte di stagione”.

Filipponi sulle seconde squadre

Successivamente, il dirigente ha proseguito parlando del Milan Futuro e del movimento per le seconde squadre: “Io dal Milan mi aspetto la stessa cosa della Juve: una partenza un po’ a rilento e poi uno sprint. Io parlo spesso con questi ragazzi. Loro che sono abituati a certi comfort quando vengono mandati in alcune piazze di C non è facile. Ben venga che Camarda diventa un campione. Noi dobbiamo creare i giocatori. Io vengo dai settori giovanile e ho a cuore questo tema. Noi dobbiamo creare giovani per la nostra Nazionale”.