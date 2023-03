Soulè è il primo 2003 a segnare con la Juve: “Di Maria mi consiglia tanto”

Grazie alla rete segnata nei minuti finali del match contro la Sampdoria, Soulè è diventato il primo 2003 a segnare con la maglia della Juve. Al termine della partita l'attaccante argentino ha detto: “Sono molto contento, aspettavo questo gol da quando sono qua. Non sapevo come festeggiare, mi veniva da piangere per l’emozione. Il gol di testa non ce l’ho tanto ma sono davvero felice. Il primo pensiero alla famiglia, agli amici, chi è in Argentina, un’emozione incredibile”.