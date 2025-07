Juve Next Gen, rinnovo per Owusu fino al 2028

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche del rinnovo di Owusu.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Si prolunga il rapporto tra la Juventus e Augusto Sedorf Owusu: è ufficiale il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2028 per il centrocampista ventenne. Aggregato alla Prima Squadra di Igor Tudor qualche settimana fa per vivere da vicino il Mondiale per Club negli Stati Uniti, Augusto è pronto per iniziare la sua seconda stagione in Next Gen. La prima annata tra i professionisti, quella 2024/2025, si è conclusa con 21 presenze all’attivo, totalizzate tra regular season, play-off e Coppa Italia Serie C. Numeri niente male al primo approccio con il “calcio dei grandi”.

"Classe 2005, Augusto, dopo avere militato nella nostra Under 17, si è trasferito in prestito per un anno alla Reggiana con la quale ha giocato in Under 19 nella stagione 2022/2023. Poi il rientro a casa, in bianconero, per disputare il campionato successivo con la Primavera della Juventus, scendendo in campo 19 volte e segnando anche una rete, prima del passaggio in Next Gen nella scorsa annata. Congratulazione, Augusto!".