Juve Next Gen, altro rinnovo: Nonge prolunga fino al 2026

Joseph Nonge Boende, gioiello della Juventus Next Gen, ha rinnovato il proprio contratto con la Vecchia Signora fino al 2026.

Il sito ufficiale della Juventus ha reso nota la notizia di un altro rinnovo per la Next Gen : si tratta di Nonge , classe 2005, autore di un'ottima stagione con la Primavera, che si lega ai bianconeri fino al 2026.

Ecco il comunicato: "Joseph Nonge rinnova con la Juventus fino al 2026. 41 presenze in stagione per il centrocampista belga classe 2005: 40 con l'Under 19 e una con la Next Gen, con cui ha esordito il 19 marzo 2023 contro l'Aurora Pro Patria.