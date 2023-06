UFFICIALE: Huijsen rinnova con la Juventus fino al 2027

La Juventus blinda i suoi gioielli. I bianconeri hanno rinnovato il contratto a Dean Huijsen , difensore della Next Gen , assoluto protagonista in questa stagione. Per l'olandese prolungamento fino al 2027.

Ecco la nota: "Dean Huijsen rinnova con la Juventus fino al 2027. Il difensore centrale olandese, classe 2005, arrivato alla Juve dal Malaga nell'estate 2021, ha collezionato 40 presenze in questa stagione in bianconero tra Under 19 e Next Gen, segnando 10 gol: 4 nel campionato Primavera 1, 3 in UEFA Youth League, 2 in Coppa Italia Serie C e 1 nel campionato di Serie C.