Juve Next Gen, i convocati per la Recanatese: c’è Yildiz

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato la lista dei convocati della Next Gen per la sfida con la Recanatese.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota con i convocati della Next Gen. Ci sono Yildize Huijsen, già nel giro della prima squadra di Allegri, ma per quest'occasione sono stati prestati alla rosa di Brambilla. Ecco l'elenco: "Recupero della seconda giornata del campionato di "Serie C NOW - Girone B".