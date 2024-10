Juve Next Gen in prestito: doppietta per Cerri con la Carrarese

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un approfondimento sulle prestazioni di Leonardo Cerri: “I riflettori, questa volta, sono tutti per Leonardo Cerri, autore di una decisiva doppietta nel 3-0 della Carrarese sul Cittadella nell’ultimo turno di Serie B. Non una, ma addirittura due reti per l’attaccante classe 2003, una al minuto 13 e una poco prima della mezz’ora . Gol rivelatisi estremamente utili per la formazione toscana che, poi, ha definitivamente incanalato la partita nella direzione desiderata al 37′ con la marcatura di Cherubini per il definitivo 3-0, appunto”.

“Torniamo, però, al protagonista della nostra puntata. Cerri sta vivendo un ottimo momento con la Carrarese. Gol, sì, ma anche e soprattutto un minutaggio più ampio rispetto alle primissime gare di questa stagione. Basti pensare che nelle prime quattro giornate aveva superato di poco i settanta minuti complessivi, mentre nelle ultime cinque giornate sono stati quasi duecento, l’equivalente di più di due gare gocate interamente. Niente male per un ragazzo alla sua prima esperienza nella serie cadetta. Periodo positivo, dunque, per Lenardo che con questa doppietta è salito a quota 3 reti in campionato – a 4 totali se si considera anche quella messa a segno in Coppa Italia – in 11 match giocati tra tutte le competizioni. Momento positivo anche per la Carrarese che è imbattuta da quattro giornate, grazie a due vittorie e due pareggi. Avanti così, Leo!”.