Juve Next Gen, Pio Riccio ceduto alla Sampdoria

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato: “Alessandro Pio Riccio vestirà la maglia della Sampdoria. È ufficiale la cessione a titolo definitivo del difensore classe 2002 che a partire dalla stagione 2024/2025 giocherà per il club blucerchiato. Sarà la seconda esperienza in Serie B per Riccio, dopo quella positiva della scorsa stagione in prestito al Modena. Annata conclusa con 24 presenze all’attivo. Bianconero dal 2016, Alessandro è cresciuto indossando i nostri colori, dal Settore Giovanile – ha vinto anche uno Scudetto nella categoria “Under 15″ – fino ad arrivare alla Next Gen con cui ha totalizzato 58 presenze e di cui ha indossato in diverse occasioni la fascia da capitano. In questi anni in bianconero non sono arrivate presenze in gare ufficiali con la Prima Squadra per lui, ma le convocazioni sì. La prima proprio con Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus, il 28 ottobre 2020 per la sfida dell’Allianz Stadium contro il Barcellona nella fase a gironi di Champions League. Ora, Alessandro ritroverà Mister Pirlo sulla panchina della Sampdoria, oltre a Nikola Sekulov – suo compagno nelle Giovanili bianconere e in Next Gen – per iniziare questa nuova avventura insieme. In bocca al lupo per il futuro, Ale!”.