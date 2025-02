Juve Next Gen, Magnanelli: “Meritavamo molto di più, siamo rammaricati”

Le parole dell'allenatore della Juve Next Gen Magnanelli al termine della partita di Youth League contro il Trabzonsport

Niente da fare per la Juve Next Gen, battuta 1-0 dal Trabzonspor. Al termine della partita l’allenatore bianconero Magnanelli ha commentato: “Meritavamo molto di più da questa partita, per noi resta una grande esperienza: per i ragazzi è un motivo di crescita perché l’emozione e il valore della gara in alcuni passaggi hanno inciso, in alcune situazioni si è notato, ma dobbiamo restare concentrati. È un peccato perché la sfida era alla nostra portata e ora dobbiamo essere bravi a resettare tutto per trovare nuove energie: sono delle settimane non semplici, devo essere bravo io in primis a ridare forza ed energie ai ragazzi. Siamo rammaricati, ma dobbiamo guardare avanti perché rigiochiamo tra pochi giorni e dobbiamo continuare il nostro cammino a testa alta”.

Trabzonsport-Juve 1-0, il tabellino

UEFA YOUTH LEAGUE | IL TABELLINO | TRABZONSPOR-JUVENTUS 1-0

UEFA Youth League – 16esimi

Şenol Güneş Spor Kompleksi – Trebisonda (Turchia)

Marcatori: 16’st Turan (T)

Trabzonspor: Yildirim, Taha Emre Ince, Bican Tibukoğlu, Alihan Erdoğan, Boran Başkan, Ömer Faruk Duymaz (48’st Ateş), Salih Malkoçoğlu (cap), Yiğit Kemal Turan (30’st Ekrem Terzi), Onuralp Çakıroğlu (38’st Esat Yiğit Alkurt), Arda Öztürk, Abdurrahman Bayram (38’st Turan Deniz Tuncer)

A disposizione: Erol Can Colak, Furkan Melikşah Özcan, Ahmet Babat, Ibrahim Keskin

Allenatore: Eyüp Saka

Juventus: Radu, Martinez, Boufandar, Ripani (38’st Djahl), Crapisto, Pugno, Vacca (20’st Merola), Verde, Pagnucco (cap), Biliboc (20’st Finocchiaro), Savio

A disposizione: Zelezny, Ventre, Keutgen, Rizzo, Ngana, Lopez

Allenatore: Francesco Magnanelli

Arbitro: sig. Joakim Östling (SWE)

Assistenti: sig. Robin Wilde (SWE), sig. Simon Kristensson (SWE)

Quarto uomo: Yiğit Alp Yardım (TUR)