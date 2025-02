Juve Next Gen, Macca: “Cambiaso punto di riferimento”

Federico Macca, centrocampista della Juve Next Gen, ha parlato di Andrea Cambiaso: per il giocatore si tratterebbe di un punto di riferimento

Intervistato per La Casa di C, Federico Macca, centrocampista in forza alla Juventus Next Gen, ha parlato dell’esterno della Juve, Andrea Cambiaso. Ecco cosa ha detto: “Con Andrea abbiamo lo stesso agente e spesso esce il discorso. Per me è un punto di riferimento perché lui è partito dal basso, riuscendo a passare dalla Serie D fino in Champions League e in Nazionale, è un esempio da seguire così come Gatti. Il loro percorso ci dà speranza. Quando sei in un club come la Juventus l’obiettivo è quello di continuare a vestire questa maglia, non pensi che ci possa essere nient’altro di meglio. L’aspirazione è quella di poter giocare in prima squadra e io lavoro ogni giorno per questo“.

Macca: “Giocare alla Juventus è un sogno”

Inoltre, sulla sua presenza alla Juventus, il giocatore ha aggiunto: "Giocare qui è un sogno. Poter indossare questa maglia rappresenta un grande onore, soprattutto per me che sono cresciuto vedendo la Juventus vincere sempre. Io mi sto trovando molto bene, sia a livello personale che di squadra. Abbiamo avuto qualche problema all'inizio, per molti era la prima esperienza in questo campionato e poi il girone C è molto più complesso rispetto agli altri due. Piano piano siamo riusciti a capire come giocare esaltando le qualità di ognuno e ritrovando la vittoria. Ad oggi penso che la stagione stia andando bene. Mister Brambilla ci ha dato molta tranquillità e fiducia".