Juve Next Gen, le informazioni sulla partita con l’Avellino

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche della partita con l'Avellino.

Il sito ufficiale della Juventus Next Gen ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sulla prossima partita con l’Avellino: “Domenica 2 marzo 2025 la Juventus Next Gen sarà ospite dell’Avellino nel match valido per la ventinovesima giornata del Girone C di Serie C. Fischio d’inizio in programma alle ore 12:30 allo Stadio “Partenio-Lombardi”. Di seguito le designazioni arbitrali della sfida. SERIE C | AVELLINO-JUVENTUS NEXT GEN, GLI ARBITRI DELLA GARA La gara tra Avellino e Juventus Next Gen, valida per la 29ª giornata di campionato, sarà diretta da Luca De Angeli, assistito da Pio Carlo Cataneo e Salvatore Nicosia, con Domenico Castellone in qualità di quarto ufficiale”.

Le altre informazioni

"Domenica 2 marzo 2025, alle ore 12:30, la Juventus Next Gen sarà ospite dell'Avellino allo Stadio "Partenio-Adriano Lombardi" ell'incontro in programma per la ventinovesima giornata del Girone C di Serie C. I giovani bianconeri arrivano a questa trasferta, contro la seconda in classifica, forti di tredici risultati utili consecutivi. SERIE C | AVELLINO-JUVENTUS NEXT GEN, DOVE VEDERLA La sfida tra Avellino e Juventus Next Gen, valida per la 29ª giornata del Girone C del Campionato Serie C, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming su NOW e Sky Go".