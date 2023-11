Juve Next Gen, in caso di retrocessione addio seconda squadra

La Juventus Next Gen starebbe arrancando in fondo alla classifica di Serie C: in caso di retrocessione non sarebbe possibile l'iscrizione

Pionieri nella costruzione della seconda squadra, seguiti anni dopo dall'Atalanta, la Juventus Nex Gen starebbe rischiando di sparire. Nella Serie C attuale, la compagine bianconero occupa il penultimo posto in classifica, il quale significherebbe giocare nei play out. Una lotta retrocessione che se dovesse proseguire e portare a un eventuale discesa di categoria potrebbe avere conseguenze sull'esistenza della squadra.

L'iscrizione alla Serie D sarebbe infatti impraticabile. Per continuare a esistere, in caso di retrocessione l'unica speranza rimarrebbe quella di un eventuale ripescaggio. Il naturale ricambio di elementi in rosa ha portato a una comprensibile flessione di risultati, nella speranza di cambiare presto tendenza.

