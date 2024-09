Juve Next Gen, Fuscaldo passa in prestito all’Empoli

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'addio di Fuscaldo all'Empoli.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato: “Una nuova esperienza attende Matteo Fuscaldo: il portiere bianconero passa in prestito all’Empoli fino al 30 giugno 2025. L’estremo difensore classe 2005, già in squadra con l’Under 17 bianconera qualche anno fa, ha giocato nella passata stagione cinque gare con la Juventus Primavera, oltre a essere convocato più volte con la Juventus Next Gen. Ora per lui l’occasione di crescere in questa nuova avventura che lo attende in Toscana: in bocca al lupo, Matteo!”. Il portiere, ora, passando nella squadra azzurra, avrà anche la possibilità di confrontarsi con la prima squadra.