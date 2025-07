Juve Next Gen, Faticanti torna di nuovo in prestito

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche del prestito di Faticanti.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche di Faticanti. Ecco il comunicato: “La scorsa annata – la prima in prestito alla Next Gen – l’ha conclusa con quasi trenta presenze all’attivo, ventotto per l’esattezza tra regular season e play-off, per un totale di oltre duemila minuti giocati, ma soprattutto offrendo in ogni gara il suo contributo in mezzo al campo sia in fase di possesso che senza palla”.

"Giacomo Faticanti ha avuto un impatto estremamente positivo nella nostra squadra ed è anche e soprattutto per questi motivi che farà parte della rosa a disposizione di Massimo Brambilla anche nella stagione 2025/2026. Claudio Chiellini – Giacomo Faticanti È ufficiale, infatti, una nuova cessione temporanea annuale del centrocampista classe 2004, fino al 30 giugno 2026. Cresciuto nelle Giovanili di Frosinone e Roma, arriva in prestito dal Lecce che nel 2023 è la squadra che ha acquisito le sue prestazioni. Bentornato in bianconero, Giacomo, ci vediamo in campo!".