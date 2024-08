Juve Next Gen, Facundo Gonzalez in prestito al Feyenoord

“Facundo, uruguayano e cresciuto calcisticamente in Spagna nelle giovanili di Espanyol e Valencia prima di diventare bianconero nell’estate del 2023, è arrivato fino al primo turno playoff nella sua prima stagione italiana collezionando 30 presenze con la maglia del club ligure con cui ha trovato anche, in due occasioni, la gioia del gol. Adesso per Gonzalez è pronta l’avventura in Olanda: in bocca al lupo Facundo!”, ha concluso il club bianconero.