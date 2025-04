Juve Next Gen, Daffara: “Abbiamo guadagnato i playoff con il duro lavoro”

Le parole del portiere della Juve Next Gen Daffara in vista della gara contro il Messina: "Partita importante"

In vista della gara contro il Messina, l’ultima della Regular Season di Serie C, il giocatore della Juve Next Gen Daffara ha detto: “La partita contro il Messina è importante, pur avendo già conquistato i play-off. Sicuramente per loro sarà una gara fondamentale perchè si giocheranno la possibilità di affrontare i play-out e, di coseguenza, la permanenza in Serie C. Sarà una sfida complicata, come lo sono tutte quelle di questo campionato. La classifica non deve ingannare: giocheremo contro l’ultima della classe, ma sarà un match combattuto, per di più in trasferta, su un campo difficile”.

Juve Next Gen, le parole di Daffara

Sui playoff ha poi aggiunto: "La qualificazione ai play-off non è stata una sorpresa per noi, perchè ce la siamo guadagnata con il duro lavoro sul campo, ma sicuramente è stato un risultato incredibile tenendo in considerazione la posizione in classifica che occupavamo a novembre. Questa qualificazione alla fase finale l'abbiamo vissuta benissimo all'interno dello spogliatoio perché ci siamo resi davvero conto di quello che abbiamo fatto. Con l'arrivo di Mister Brambilla il nostro primo obiettivo, ovviamente, era la salvezza, ma poi con il passare delle partite ci siamo resi conto che la zona play-off poteva essere alla portata e, di conseguenza, ora ci troviamo in questa posizione in classifica e siamo davvero fieri del nostro percorso. Sicuramente li affronteremo con grande serenità perchè siamo consapevoli della nostra forza e del fatto che possiamo giocarcela contro qualsiasi avversaria, come ci ha sempre detto il Mister e come penso si sia visto sul campo in questi mesi. Anche nella passata stagione abbiamo affrontato i play-off con questo spirit e il risultato è stato sorprendente perchè siamo arrivati a un passo dalla semifinale venendo eliminati con due pareggi, dunque senza una sconfitta. La speranza è che anche quest'anno ci si possa togliere tante soddisfazioni, sapendo di non avere nulla da perdere".