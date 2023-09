Juve Next Gen, i convocati per la sfida con il Pescara

I convocati della Juve Next Gen per la sfida di Serie C contro il Pescara: le scelte dell'allenatore bianconero Brambilla

Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha comunicato i convocati della Juve Next Gen per la sfida di Serie C contro il Pescara: "Ci siamo! Sabato 2 settembre 2023 inizia ufficialmente la stagione della Juventus Next Gen. Ad attendere i bianconeri la trasferta contro il Pescara, valevole per la prima giornata del Girone B del campionato di Serie C. Appuntamento fissato per le ore 20:45. Di seguito la lista dei giocatori convocati da Massimo Brambilla per il match in Abruzzo: