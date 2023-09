Juve, Samuele Damiani approda alla Juve Next Gen: l’annuncio

L'annuncio ufficiale: arriva Samuele Damiani alla Juventus Next Gen

Nuovo volto per la Juve Next Gen: Samuele Damiani ha lasciato Palermo scegliendo i bianconeri. Il centrocampista è un giocatore completo con spiccate capacità anche in fase di copertura. Come annunciato dalla società bianconera: "Il classe 1998 arriva in prestito annuale dal Palermo dopo una presenza in Coppa Italia con i rosanero nel mese di agosto.

Damiani arriva a vestire i nostri colori dopo due intense stagioni in rosanero: arrivato in Sicilia a gennaio 2022, infatti, il centrocampista è stato uno dei protagonisti - con 21 presenze e 2 assist - della cavalcata che ha riportato il Palermo in Serie B in quella stagione. Nella scorsa annata, sono 27 le apparizioni totalizzate da lui in cadetteria. Ancor prima, nella stagione 2020/2021, Damiani è stato tra gli artefici del trionfo dell’Empoli in Serie B e della conseguente promozione nella massima serie del club toscano, scendendo in campo 19 volte in quell’annata.

La Juventus Next Gen potrà contare sulla sua esperienza in Serie C: prima del ritorno nel 2020 a Empoli - squadra in cui è cresciuto calcisticamente - infatti, il classe 1998 ha totalizzato ben 78 presenze in tre stagioni con le maglie di Lucchese, Viterbese e Carrarese. Ad attenderlo, ora, una nuova sfida stimolante in bianconero. Benvenuto Samu, non vediamo l’ora di vederti in campo!"

