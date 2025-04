Juve Next Gen-Cavese 3-1, Brambilla: “Playoff? Grande soddisfazione”

Le parole dell'allenatore della Juve Next Gen Brambilla dopo la vittoria per 3-1 contro la Cavese e il raggiungimento dei playoff

Dopo la vittoria per 3-1 contro la Cavese l’allenatore della Juve Next Gen Brambilla ha detto: “Aver raggiunto i playoff è una grandissima soddisfazione; un traguardo che nasce dal tanto lavoro fatto e da un gruppo che si è compattato dopo un inizio pieno di difficoltà: da quando sono tornato, i ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile. Il fatto di aver raggiunto i playoff, addirittura con una giornata d’anticipo partendo dall’ultimo posto in classifica, è un capolavoro: merito dei giocatori che si sono messi a disposizione, sempre pronti a lavorare e a sacrificarsi per il gruppo. Un’impresa nella quale all’inizio era difficile credere. Oggi non era una gara semplice dal punto di vista mentale: quando vedi il traguardo alla portata e devi affrontare uno scontro diretto, approcciare non è semplice. Per 75 minuti siamo stati in partita e abbiamo indirizzato le cose nel migliore dei modi, nell’ultimo quarto d’ora abbiamo staccato la spina e questo non deve succedere: bravo Daffara ad aver retto e fatto grandi interventi per preservare il risultato”.