Juve Next Gen-Catania, gli arbitri e dove vederla

La Juve ha comunicato sul proprio sito ufficiale gli arbitri che dirigeranno la sfida tra la Next Gen e il Catania: “Sabato 7 settembre alle ore 18:30 la Juventus Next Gen ospiterà allo stadio “Pozzo-La Marmora” di Biella il Catania per la 3ª giornata del campionato di Serie C-Lega Pro, girone C. Di seguito le designazioni arbitrali della sfida. La gara sarà diretta da Gianluca Grasso di Ariano Irpino, assistito da Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore e Antonio Aletta di Avellino, con Davide Gandino di Alessandria in qualità di quarto ufficiale. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go“.

Juve, le parole di Claudio Chiellini

L’Head of Next Gen Area Claudio Chiellini ha detto: “Siamo partiti sulla falsariga della scorsa stagione, con una sconfitta iniziale che ci ha fatto subito capire le difficoltà del campionato. La rosa è quasi completamente nuova, con solo 13 giocatori rimasti dallo scorso anno: è normale per una squadra come la Next Gen cambiare tanto e amalgamare tutti in un gruppo non è qualcosa che succede in poco tempo. Nonostante questo, dalla prima alla seconda partita si è già visto qualcosa di diverso, vuol dire che il lavoro di Paolo Montero sta già cominciando a fare il suo effetto”.