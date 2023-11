Juve Next Gen-Carrarese 0-1, Mirko Conte: “Lo 0-0 sarebbe stato più giusto”

Le parole del vice allenatore della Juve Next Gen Mirko Conte al termine del match perso per 0-1 contro la Carrarese

Brutta sconfitta per la Juve Next Gen, battuta 0-1 dalla Carrarese grazie alla rete di Panico. Al termine della partita il vice allenatore bianconero Mirko Conte ha detto: "Forse il risultato più giusto sarebbe stato lo 0-0, nell'arco dei 90 minuti ci sono stati pochi tiri in porta".

"È stata una gara tosta - ha continuato -, siamo stati bravi a restare dentro la partita e fare le nostre cose contro una squadra forte, poi purtroppo un episodio ci ha condotto a una sconfitta che secondo me oggi non meritavamo. Siamo stati bravi fino agli ultimi venti metri, e questa è una costante, ma da lì in poi siamo stati un po' deficitari".

"Siamo qui per lavorare e far capire ai ragazzi come attaccare l'area e come mettere in mezzo i palloni. Oggi, però, lo ripeto, abbiamo fatto un'ottima gara e dispiace per il risultato", ha concluso.

