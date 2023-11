Turco: “Ho scelto di cambiare perchè qui credono nei giovani”

L'ex giovane calciatore della Juventus ha parlato intervistato dai microfoni di Goal, ai quali ha ricordato il suo passato

L'ex calciatore della Juventus Primavera Nicolò Turco, che ha rinunciato al salto in Next Gen per giocare nel Salisburgo, ha parlato intervistato dai microfoni di Goal, hai quali ha ripercorso il suo passato bianconero: "Ho scelto di cambiare perché qui a Salisburgo la società crede tanto nei giovani, come si vede dalla prima squadra, fatta praticamente di Under 21".

"È un'esperienza a livello calcistico ma anche di vita che ti forma e ti cambia in meglio. Una scelta che rifarei e che consiglierei a un altro giovane italiano. Hanno progetti diversi rispetto a quelli che abbiamo in Italia. Puntano maggiormente a formare i giovani in casa piuttosto che puntare su gente esperta per vincere subito".

​"Con mister Allegri ho scambiato qualche battuta e ogni cosa che ti dice è un consiglio e un qualcosa che devi far tuo per il futuro. Ogni cosa che mi è stata detta l'ho presa, ne ho fatto tesoro e mi serve anche oggi che sono in un ambiente diverso".

"Soulè a volte in allenamento faceva cose incredibili. Prendeva palla e andava a fare goal da solo. Da Soulé mi aspettavano un grande inizio ma non così tanto. È stato veramente devastante, sta facendo delle cose mostruose. Anche da Yildiz avevo più o meno le stesse aspettative, perché ho avuto modo di conoscerlo bene ed è davvero straordinario sia come giocatore che come ragazzo".

