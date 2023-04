Juve Next Gen, Brambilla: “Vicenza? Partita più importante della stagione”

Le parole dell'allenatore della Juve Next Gen Brambilla in vista della finale di ritorno di Coppa Italia di Serie C contro il Vicenza

redazionejuvenews

In vista della finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C, l'allenatore della Juve Next Gen Brambilla è intervenuto sul canale Twitch del club bianconero: "È la partita più importante della stagione e sarà anche la più bella da giocare, almeno fino a questo momento. Siamo chiaramente consapevoli della difficoltà della gara, ma allo stesso tempo siamo consci anche del nostro valore. Siamo pronti per questa finale".

Sul Vicenza ha aggiunto: "Il Vicenza ha cambiato allenatore, di conseguenza troveremo una squadra diversa rispetto alla gara di andata. Hanno anche cambiato modulo. Affronteremo una squadra di primissimo ordine, con tanta qualità, ma sono sicuro che ci giocheremo le nostre carte. Sarà una sfida molto complicata, ma daremo tutto per raggiungere un grandissimo risultato. Siamo arrivati fino in fondo in questa competizione con merito, superando avversari di assoluto livello".

Chiosa finale sui tanti giovani passati in prima squadra: "Soulè e Iling-Junior sono stati in Prima Squadra praticamente per tutto l'anno, soprattutto Mati. Anche Barrenechea è da diverse settimane che si allena e gioca con la squadra di Mister Allegri, di conseguenza il loro rendimento individuale è cresciuto, ma anche quello di tutta la Next Gen. La squadra ha dimostrato valori importanti in questi mesi e i risultati si sono visti".