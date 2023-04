Juventus Next Gen: Yildiz di nuovo convocato da Brambilla

Il calciatore della Juventus Primavera continua il suo percorso di crescita ed è stato nuovamente convocato in Next Gen

La Juventus Next Gen scenderà in campo oggi pomeriggio alle 16 nella partita contro il Sangiuliano City . Mister Brambilla ha diramato le convocazioni per la partita, e tra i giocatori figura l'attaccante della Primavera Kenan Yildiz , che continua nel suo percorso di crescita.

"Giovedì 6 aprile, alle ore 16:00, la Juventus Next Gen scenderà in campo per affrontare in trasferta il Sangiuliano City nel match valevole per l'anticipo della trentaseiesima giornata.