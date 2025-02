Juve Next Gen, Brambilla: “Bravo Motta a capire le potenzialità di Mbangula”

Intervistato dal Corriere di Torino l'allenatore della Juve Next Gen Brambilla ha parlato della crescita della sua squadra

Intervistato dal Corriere di Torino l’allenatore della Juve Next Gen Brambilla ha detto: “Se siamo risaliti è merito del lavoro dei ragazzi. Vincere conta, ma anche costruire giocatori. Con il lavoro avremmo superato le difficoltà. C’era un po’ di sfiducia, poca autostima, come può capire, in giovani che non si erano mai trovati in un contesto del genere, quello di dover lottare per salvarti. Allora, bisogna cambiare la testa. Curi e alleni anche la tecnica: insisti sul piede debole e sui gesti tecnici in velocità. Puoi essere bravissimo, ma a due all’ora non vai da nessuna parte”.

Juve Next Gen, le parole di Brambilla

Sulla crescita dei ragazzi: “Il primo controllo, è fondamentale: se sbagli quello, all’intensità con la quale si gioca oggi, sei finito. Succede che alcuni abbiano pressioni, che arrivano da fuori dal campo, magari i genitori. Noi dobbiamo dar loro gli strumenti migliori per rendere dentro al campo; ma ovviamente ci parli, con i ragazzi, e le cose vengono fuori. Dopodiché, non c’è una ricetta giusta per tutti. Mbangula? Aveva qualità sopra la media, ma all’inizio era molto discontinuo, anche per un problema fisico che l’aveva fermato a lungo. Se dopo aver segnato in Champions dici che non sei contento della prestazione, significa che sei cresciuto e maturato. Bravo mister Thiago Motta a capirne potenzialità. Savona doveva solo crescere fisicamente, ma ha sempre avuto la tranquillità nel giocare, la capacità di gestirsi e il sapersi muovere dentro al campo”. Nel frattempo arriva un annuncio all’improvviso su Osimhen e la Juve <<<