Juve Next Gen, Brambilla: “Il gruppo sta molto bene, ogni punto pesa”

Le parole dell'allenatore della Juve Next Gen Brambilla intervistato da JTV in vista della sfida contro il Giugliano

Intervistato da JTV in vista della sfida contro il Giugliano, l’allenatore della Juve Next Gen Brambilla ha detto: “Stiamo molto bene, siamo in salute e c’è entusiasmo, insomma, si lavora con il clima giusto, si percepisce che i ragazzi hanno preso fiducia, stanno bene, quindi hanno voglia di giocare, di dimostrare di poter far bene. In settimana abbiamo lavorato bene sotto tutti gli aspetti, come peraltro fin dall’inizio della mia esperienza qui. Questo si vede anche quando si gioca la domenica: da alcune situazioni che magari all’inizio ci mettevano più in difficoltà si esce meglio e questo ci rende ancora più ottimisti”.

Juve Next Gen, le parole di Brambilla