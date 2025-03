Juve Next Gen, Brambilla: “Foggia? Pensiamo a noi stessi, partita tosta”

Intervistato in vista della sfida contro il Foggia l'allenatore della Juve Next Gen Brambilla ha analizzato il match

Intervistato in vista della sfida contro il Foggia l’allenatore della Juve Next Gen Brambilla ha detto: “Come sempre con i ragazzi abbiamo analizzato l’ultima partita giocata. Purtroppo abbiamo commesso degli errori che non ci hanno permesso di tornare a casa con un risultato positivo. Sono stati errori che hanno complicato l’andamento del match stesso, ma c’è stata una grande reazione da parte dei ragazzi quando siamo rimasti in inferiorità numerica, ma purtroppo non siamo riusciti a mantenere il vantaggio acquisito a causa della reazione avuta dal Latina. È un peccato perchè la prestazione c’è stata, ma probabilmente serviva un po’ di solidità in più per tornare a casa con almeno un punto“.

Juve Next Gen, le parole di Brambilla

Sul Foggia: "Noi dobbiamo pensare soltanto a noi stessi, come ho detto più volte. Sarà una partita tosta, come tutte quelle di questo campionato, ma siamo assolutamente in grado di giocarla al meglio. Vincere, però, non è mai facile, in più abbiamo tante assenze tra giocatori convocati in Nazionale e infortunati, ma avremo sicuramente una rosa pronta per supplire anche a queste assenze che saranno, comunque, importanti. Sono sicuro, però, che tireremo fuori il massimo da noi stessi".