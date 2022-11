Juve Next Gen, tutto pronto per il Mantova: i convocati per il match

L'Allianz Stadium non è soltanto uno stadio, è la casa di mille avventure e mille successi della Juventus. Ora che il campionato di Serie A è in pausa, il fortino bianconero non resterà vuoto e dopo aver ospitato la Juve Women in Uefa Women Champions League, si prepara a diventare il teatro di Juve Next Gen-Mantova. La Serie C giocherà per la prima volta in uno stadio d'eccezione. Domenica alle 14:30 i giovani bianconeri scenderanno in campo per la prima volta all'Allianz Stadium, e il tifo bianconero non mancherà di certo. Sono già stati prenotati più di 30000 biglietti.