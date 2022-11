Juve Women-Arsenal, le parole di Montemurro, Rosucci, Caruso e Salvai

Ieri all'Allianz Stadium la Juventus Women ha pareggiato per 1-1 contro la squadra londinese: il commento dell'allenatore e delle bianconere

redazionejuvenews

Buon pareggio per le Women ieri contro l'Arsenal all'Allianz Stadium. Il sito della Juventusha raccolto le voci del mister e delle protagoniste bianconere.

JOE MONTEMURRO: «Nel primo tempo loro hanno avuto un paio di occasioni importanti, noi ci abbiamo messo un po’ più di tempo, ma poi siamo cresciuti, nella ripresa abbiamo controllato bene: il pareggio ci sta. Sono partite che da un lato lasciano un po’ di delusione, perché siamo coscienti che possiamo giocarcela con tutte le grandi, alzando il livello: adesso ci aspettano partite in stadi difficili, dobbiamo credere sempre nei nostri obiettivi, fare il nostro gioco e pensare di andare avanti. Combattiamo con i migliori in Europa, è un passo in avanti. Rosucci in difesa? Non puoi stare lì ad aspettare l’Arsenal. Martina ha la qualità nel proporsi, quindi ho pensato sarebbe stata una buona idea e lei ha fatto una grande prestazione come tutti i difensori».

MARTINA ROSUCCI: «E’ andata bene in difesa: il mister ha deciso di mettermi lì, per me è importante onorare questa maglia in qualsiasi posizione, sono contenta, perché non era facile contro una squadra così forte. Nel primo tempo studiavamo l’avversario, poi abbiamo avuto più coraggio, siamo andate in controllo, e purtroppo abbiamo preso gol nel momento migliore. Mi dispiace, ma ce la siamo giocata alla pari con una delle squadre più forti d’Europa. Crediamo ancora di più nel futuro, adesso pensiamo al girone di ritorno».

ARIANNA CARUSO: «Sicuramente c’è rammarico perché potevamo portare a casa i tre punti ma siamo soddisfatte per la gara, altra esperienza che ci servirà per le prossime partite; adesso pensiamo al campionato, prepariamo partita dopo partita. La mia prestazione e il mio periodo? Sono abbastanza soddisfatta ma sono convinta di poter fare di più. Continuerò a lavorare sperando di dimostrare quanto valgo».

CECILIA SALVAI: «C’è più rammarico che soddisfazione, o quantomeno le sensazioni sono alla pari, perché scendiamo in campo per vincere e abbiamo preso gol nel momento in cui ci stavamo proponendo di più. Subire su palla inattiva dispiace sempre, anche se va detto che loro hanno avuto altre occasioni: probabilmente il pari è il risultato giusto. Comunque è un passo avanti, l’Arsenal nonostante le assenze ha giocatrici molto importanti. Però dobbiamo cercare di avere sempre il controllo, abbiamo espresso cose importanti ma dobbiamo migliorare nella continuità: facendo meno errori, che alle volte non ci permettono di concretizzare quello che creiamo. Con Rosucci? Mi trovo bene, ho cercato di trasmetterle tutto il possibile, in settimana abbiamo cercato di trovare la quadra ma lei è esperta, non avevo dubbi e ha fatto un grande lavoro».