Corrent: “Il contesto dell’Allianz dovrà essere un vantaggio per noi”

Nicola Corrent, allenatore del Mantova, ha analizzato la sfida con la Juventus NG, parlando anche dell'Allianz Stadium, teatro della gara.

Nicola Corrent, tecnico del Mantova, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Io mi concentrerei solamente sulle difficoltà della partita portate dalle tante abilità della Juventus Next Gen. Il contesto dev’essere un valore aggiunto per fare una bella partita ed essere contenti ed entusiasti di giocare. Penso che per tutti giocare con tante gente in un impianto bello sia gratificante.

Il Mantova affronterà una squadra che ha sempre l’idea di giocare e questo dev’essere un vantaggio perché deve cercare di mettere in gioco tutte le sue armi per portare a casa una vittoria molto importante per il prestigio, per la classifica e per proseguire nelle nostre convinzioni. Proveremo con tutte le forze a vincere.

Noi vogliamo dare una soddisfazione ai tifosi cercando di vincere questa partita. La squadra è così giovane che penso che la loro più grande motivazione sarà cercare di ottenere una vittoria in un palcoscenico così prestigioso contro un avversario così forte. Questo i calciatori lo sanno bene e lo percepisco giorno per giorno. Hanno il desiderio di fare una grande partita, come l’abbiamo tutti. Sappiamo che sarà molto tosta ma nulla ci vieta di vincere una partita fuori casa contro la Juventus".