Juve, evento speciale a New York: tutte le info sul Fanatics Fest 2024

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un comunicato su un interessante evento: “È in arrivo un super fine settimana a New York in occasione del “Fanatics Fest 2024” che si terrà al “Jacob K. Javits Convention Center” da venerdì 16 a domenica 18 agosto. L’evento riunirà stand interattivi delle principali leghe sportive americane e internazionali, tra cui NBA, NFL, MLB e MLS. Essendo l’unica società europea partecipante, la presenza della Juventus al “Fanatics Fest 2024″ consentirà al Club di entrare in contatto con gli appassionati di sport di tutto il mondo e di interagire con la propria fanbase statunitense”.

Juve, alla scoperta del Fanatics Fest

“In occasione di questo evento la Juventus celebrerà la ricca tradizione del Club con una mostra speciale che presenterà sette dei suoi trofei più iconici, tra cui la Supercoppa Europea, la Champions League, la Coppa UEFA, la Coppa Intercontinentale, la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e lo Scudetto. Questa vetrina offrirà ai tifosi l’esclusiva opportunità di scoprire la storia e i successi di una delle società calcistiche più famose al mondo.

L’evento metterà in luce anche l’influenza della Juventus su moda e lifestyle, presentando le collaborazioni esclusive degli ultimi cinque anni, come le partnership con Palace, Humanrace, Kobra, Liberal Youth Ministry e 032c. I tifosi potranno, inoltre, dare un’occhiata da vicino alle maglie della nuova stagione – Home, Away e Third Kit – presentate di recente. Per coloro, poi, che desidereranno mettere alla prova le proprie abilità calcistiche, il freestyler della Juventus Adonias sarà presente per mostrare il proprio talento e le proprie skills e per interagire con i tifosi nella “Header Jump Challenge” del Juventus Creator Lab, dove i partecipanti potranno testare quanto riescono a saltare in alto per colpire la palla di testa. Inoltre, per tutta la durata dell’evento, la tanto amata mascotte bianconera – Jay –, sarà presente per regalare ai tifosi un vero benvenuto bianconero. Unitevi a noi e immergetevi nel mondo Juventus al “Fanatics Fest 2024″ a New York”.