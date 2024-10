Juve, Nesti: “Siamo sicuri che quella di Conceicao è simulazione?”

Carlo Nesti ha commentato il pareggio della Juve nell'ultima partita di Serie A così come l'episodio dell'espulsione di Francisco Conceicao

Attraverso il suo canale su YouTube, Carlo Nesti ha parlato di alcuni temi della sfida tra Juventus e Cagliari terminata con il risultati di parità. Il giornalista ha esordito parlando del tecnico della compagine bianconera, Thiago Motta. Ecco cosa ha detto: “Thiago Motta, negli spogliatoi, ha confermato di essere un allenatore equilibrato e responsabile. Innanzitutto, ha dichiarato che la Juventus poteva giocare molto meglio, lontana parente di quella di Lipsia. Poi, sull’episodio dell’espulsione di Conceicao, laddove altri avrebbero alimentato tuoni e fulmini, ha soltanto detto: “O.k.. Se i parametri sono questi, l’importante è che vengano adottati per tutti”.

Nesti: “Gestione di Marinelli su Conceicao discutibile”

Il giornalista ha poi approfondito la sua opinione sulla situazione che ha condotto all’espulsione, per somma di ammonizioni, di Francisco Conceicao: “Simulazione? Va bene, ma è un precedente, che deve valere per sempre”. Chiudo con una considerazione personale, e posso sicuramente sbagliare. Ma siamo sicuri che quella di Conceicao fosse simulazione? La stazza di Obert e quella di Conceicao sono molto diverse. La mano sulla spalla del bianconero, fisicamente leggero come una piuma, è evidente, come evidente è che il bianconero stesso accentua la caduta. Marinelli, invece di estrarre subito il cartellino giallo, non avrebbe dovuto, per coerenza, come in altri casi, ricorrere al Var? Se l’avesse fatto, la sua decisione, quanto meno, sarebbe stata più convincente”.