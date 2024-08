Juve, Nebuloni: “Koopmeiners contro il patto dell’Atalanta”

Massimiliano Nebuloni ha parlato del centrocampista della Juventus, Teun Koopmeiners e del diniego al presente patto interno dell'Atalanta

Dagli studi di Sky Sport, Massimiliano Nebuloni ha parlato del nuovo centrocampista della Juventus, Teun Koopmeiners. Per il giornalista, il giocatore olandese non avrebbe mai approvato il cosiddetto patto all’interno dell’Atalanta. Infatti, tra il direttore Luca Percassi e l’allenatore Gian Piero Gasperini, ci sarebbe stato un accordo verbale sui piani del club. Questi prevedevano la non cessione dei pezzi pregiati della rosa, tra cui lo stesso centrocampista ora alla Juve.

Le parole di Nebuloni

“Teun Koopmeiners diventa un giocatore della Juventus per 52 milioni più 6 di bonus, 99 giorni dopo aver vinto l’Europa League con l’Atalanta. Lui ha detto no al patto siglato quest’estate dai Percassi e Gasperini: trattenere tutti i migliori per provare a vincere lo scudetto”.