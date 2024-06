Juve, i bianconeri impegnati oggi con le Nazionali

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche degli impegni ad Euro 2024.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Nella giornata di martedì 18 giugno un solo bianconero impegnato a Euro2024 per l’esordio nella manifestazione. All’appello, per quanto riguarda il debutto, dei giocatori della Juventus convocati dalle rispettive selezioni, manca solamente Kenan Yildiz che scenderà in campo quest’oggi. La Turchia di Yildiz farà il suo debutto in questa edizione degli Europei nel match contro la Georgia. Al Signal Iduna Park di Dortmund squadre in campo alle ore 18:00 per la sfida che aprirà il Girone F, composto anche da Portogallo e Repubblica Ceca, che si affronteranno in serata alle 21:00. L’APPUNTAMENTO Turchia-Georgia –> 18/06 – ore 18:00”.