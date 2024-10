Juve in Nazionale, da Savona a Cabal: i bianconeri impegnati oggi - JuveNews.eu

La sosta per le nazioni sta quasi per terminare e mentre al JMedical diversi giocatori della Juve si stanno sottoponendo ad alcuni controlli, in giro per il mondo gli ultimi bianconeri si preparano a scendere in campo. Ma chi giocherà oggi? Questa sera Mbangula affronterà con il suo Belgio U21 l’Ungheria U21, mentre l’Italia U21 di Savona se la vedrà con l’Irlanda U21. In Scozia-Portogallo ci sarà Conceicao mentre in Sudamerica ci saranno Cabal e Danilo, impegnati rispettivamente in Colombia-Cile e Brasile-Perù. In campo sarebbe dovuto esserci anche McKennie con gli USA, ma il centrocampista americano è tornato in Italia a seguito di un infortunio